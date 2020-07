Proclamatie van GO! Erasmus De Pinte zonder ouders, maar met live-streaming én bubbels aan huis Ronny De Coster

01 juli 2020

23u22 0 De Pinte Omdat de proclamatie voor de laatstejaars wegens coronamaatregelen alleen maar mogelijk was zonder aanwezigheid van hun ouders, zette de middelbare school van het GO! Erasmus De Pinte een live-streaming op mét een glaasje bubbels aan huis.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. “Niet alleen de coronacrisis, maar ook de verbouwingen die hier aan de gang zijn, hebben het ons niet makkelijk gemaakt om voor de 76 laatstejaars een mooi afscheid te organiseren”, bedenkt directeur Katrien Choueiri.

Stijlvolle show

Toch slaagde de school erin om in en rond haar sporthal met respect voor de socal distancing een stijlvolle show te brengen. “Dat de ouders er niet bij konden zijn, hebben we opgelost door de proclamatie professioneel te laten filmen en live te streamen via het internet. Zo konden zij thuis alles volgen. We hadden gisteren bij elke leerling thuis ook een flesje cava bezorgd, zodat de ouders vanop afstand mee konden klinken”, vertelt Choueiri. Voor de afscheidnemers had de school een foodtruck het schoolterrein laten oprijden.