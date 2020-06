Politiezone Schelde-Leie wil tien bodycams aankopen: “We geven vooraf een seintje als we beginnen te filmen” Cedric Matthys

19 juni 2020

09u05 5 De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem De politiezone Schelde-Leie gaat tien bodycams aankopen. Dat werd op de politieraad beslist. Met de toestellen kunnen agenten een situatie filmen als die dreigt te escaleren. “Maar dat zal nooit stiekem gebeuren”, laat korpschef Koen D’Hondt weten.

Wie binnenkort de politie met een cameraatje op de borst ziet lopen, hoeft niet te schrikken. Als het van de politieraad afhangt, koopt de politiezone Schelde-Leie binnenkort tien bodycams aan. Deze toestellen zullen niet doorlopend filmen, maar enkel in specifieke situaties gebruikt worden.

“Het zal nooit stiekem gebeuren", legt korpschef Koen D’Hondt uit. “Hoe je de toestellen mag gebruiken, staat in de wet beschreven. Zo moet je als politie-inspecteur steeds vooraf een seintje geven zodra je begint te filmen. Ook mogen enkel inspecteurs in uniform (of met een interventiearmband, nvdr.) een bodycam gebruiken en moet het toestel zichtbaar op de borst hangen. We zullen steeds een afweging maken situatie per situatie. Het is niet de bedoeling dat een wijkinspecteur bij een domiciliecontrole aan het filmen slaat. Dat zou voor ons ook geen enkele meerwaarde hebben trouwens.”

15.000 euro

Dinsdagavond ging de politieraad akkoord om budget toe te kennen aan het project, maar nu moet de vraag ook nog via de gemeenteraden van De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem passeren. Eens zij akkoord gaan, maakt de zone 15.000 euro vrij. In dat budget zit niet enkel de prijs voor de toestellen zelf. Er wordt ook software mee aangekocht zodat de politie de beelden kan opslaan en achteraf bekijken.

We beginnen voorzichtig en leren al doende Korpschef Koen D’Hondt

“Steeds vaker filmen omstanders onze interventies", legt D’Hondt uit. “Soms worden deze beelden gebruikt om een klacht in te dienen, maar weten we niet wat wel en niet gefilmd is. Bodycams geven een vollediger beeld. Daarnaast tonen studies aan dat mensen zich rustiger gedragen als ze gefilmd worden. Zeker als we moeten tussenkomen bij vechtpartijen is dat een grote troef.”

De interventie- en de verkeersdienst krijgen als eersten een bodycam. Deze agenten gaan ter plaatse als iemand naar de politie belt. Ze staan dan ook het vaakst op het terrein. “Achteraf evalueren we of we nog meer camera’s nodig hebben voor andere diensten”, zegt D’Hondt. “We beginnen voorzichtig en leren al doende.”