Politie schrijft coronaboetes uit op voetbalwedstrijd, na tip van toevallige passant: “Eerste match na zes maanden eindigt in zware ontgoocheling” Tijs Van Puyenbroeck & Dylan Vermeulen

14 september 2020

16u58 0 De Pinte Vierdeprovincialer JV De Pinte is het seizoen gestart met een zege en... twee coronaboetes. De politie kreeg een tip binnen dat de maatregelen in de kantine werden overtreden en zette twee mensen op de bon. “Wij kunnen niet iedereen in de gaten houden”, zegt voorzitter Maarten Haeck.

Leuke zaterdagavond in de Parkwegel. De eerste wedstrijd in zes maanden van Jong en Vlug De Pinte lokt een paar honderd supporters. De club, die dit jaar vrijwillig naar de laagste klasse zakte na financiële problemen, wint haar eerste wedstrijd met 2-0. De sfeer is uitgelaten, wellicht iets té. Een toevallige wandelaar ziet hoe er net iets te veel gefeest en geknuffeld wordt na de match en belt rond 22.30 uur de politie. Die stelt inderdaad vast dat de 1,5 meterregel her en der wordt overtreden en dat zo’n 40 mensen geen mondmasker dragen. Ze geven een vermaning maar bij een controle later op de avond verbaliseert de politie toch. Hun beslissing is al met al mild: twee mensen krijgen een boete.

Kotsbeu

Voorzitter Maarten Haeck is not amused. “Het klopt, er waren mensen die de regels niet volgden. Het klopt ook dat ik geprobeerd heb om de mensen uit elkaar te houden of om ze te laten neerzitten. We doen ons best, we sensibiliseren. Ik was zelfs kwaad op die mensen, en ze begrepen me, maar ze zijn het kotsbeu. Weinig mensen luisterden en hadden tenslotte iets te vieren. Sociaal contact hoort daarbij. En inderdaad: soms komt er al eens iemand te dicht. Bovendien krijgen ook wij vragen waar we niet altijd het antwoord op weten. ‘Is het nu 1 meter of 1,5 meter?’ of ‘Mag je masker af als je zit langs de zijlijn?’ Euh...”

Kwaad

Even later stapt een wat grotere patrouille - aanwezigen spreken van zes inspecteurs van de politiezone Schelde-Leie - opnieuw de terreinen op. Of ze opnieuw een melding binnen kregen van de anonieme tipgever van eerder die avond is onduidelijk. “Ik heb mij kwaad gemaakt ja. Het toontje dat ze aansloegen was alsof we crimineel gedrag vertoonden. Alles was bovendien mijn schuld. Het stoort me dan ook dat de politie mij verweet dat ik er niks aan zou gedaan hebben om aanwezigen te wijzen op de afstandsregel en mondmaskerplicht.”

Ook Frank D’Hoore, gerechtigd correspondent van de club heeft het moeilijk met de boetes. “Het was een superavond die - na exact zes maanden geen competitie - eindigt op een grote domper. 20 onbetaalde vrijwilligers en 200 supporters gingen zwaar ontgoocheld naar huis.”