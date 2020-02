Politie plant extra anti-inbraakcontroles na werken aan op -en afrittencomplex E17 Cedric Matthys

13 februari 2020

15u47 2 De Pinte De politiezone Schelde-Leie, waar de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem toe behoren, gaat nog meer inzetten op anti-inbraakcontroles. Het aantal inbraken daalde er vorig jaar met 12 procent, maar dat is volgens woordvoerder Katie Lefever het gevolg van de werken op het op- en afrittencomplex van de E17.

“Eind 2019 klokten we af op 152 inbraken, pogingen inclusief”, laat Lefever weten. “Dat zijn maar liefst 20 inbraken minder dan het jaar ervoor, al kunnen we die daling volledig op het conto van de gemeente De Pinte schrijven. In Gavere en Nazareth zien we een ex-aequo en in Sint-Martens-Latem zelfs een kleine stijging. Deze vaststellingen bevestigen ons vermoeden dat inbrekers vooral de grote invalswegen gebruiken om naar Schelde-Leie te komen. Om hen toch af te schrikken gaan we nu extra controleren op de N60, N43 en N35.”