Politie onderzoekt poging ontvoering Jeffrey Dujardin

24 augustus 2019

Aan de Langeveldtunnel in De Pinte is mogelijks een jonge vrouw ontsnapt aan een ontvoering. De vrouw was donderdagavond op stap met vrienden geweest toen ze rond 22 uur naar huis fietste richting Latem. Tussen de rotonde en de Langeveldtunnel werd ze ingehaald door een witte bestelwagen. Eens de bestelwagen buiten het zicht in de tunnel stond, hield hij halt. De vrouw vertrouwde de zaak niet en keerde om. Ze zag wel in de verte dat de schuifdeur van de bestelwagen geopend werd. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie werd verwittigd en is een onderzoek gestart.