Politie betrapt dubbel zoveel snelheidsduivels: “Een antwoord op de vraag naar meer snelheidscontroles” Sam Ooghe

12 juni 2019

15u37 0 De Pinte De politie van de zone Schelde-Leie (Gavere, Nazareth-Eke, De Pinte, Sint-Martens-Latem) heeft het afgelopen jaar dubbel zoveel voertuigen betrapt op overdreven snelheid, dan in het jaar ervoor. De politie verklaart die verdubbeling door haar extra inspanningen en controles.

De cijfers staan in het jaarverslag dat de politie deze week verspreidde. In totaal werden in 2018 211.748 voertuigen gecontroleerd op snelheid in de zone. 22.239 voertuigen, of een goede tien procent, werden bij die controles geflitst. In 2017 liepen er slechts 11.356 bestuurders tegen de lamp, of de helft.

“Uit het verkeersforum van 2016 was de vraag naar boven gekomen naar meer verkeerscontroles”, klinkt het bij de politie. “En dat is ook gebeurd. Meer controles betekenen ook meer overtreders in de cijfers.” In totaal organiseerde de politie in 2018 50 procent meer controles dan in 2017.

Wat alcoholcontroles betreft, bleef het aantal controles en het aantal overtreders ongeveer stabiel, met 135 positieve testen op zo'n 3.000 gecontroleerde bestuurders. 111 bestuurders testten in 2018 positief op drugs.