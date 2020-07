Place Hubert brengt zuiderse sfeer naar kasteel Viteux Anthony Statius

22 juli 2020

16u37 0 De Pinte Genieten van een drankje in de schaduw van kasteel Viteux kan deze zomer in de pop-upzomerbar Place Hubert. “Wie niet op reis gaat, kan hier genieten van de zuiderse sfeer”, zegt Nora Verougstraete.

Voor Henry Verougstraete en zijn dochter Nora zijn het geen gemakkelijke maanden geweest. Het coronavirus trok een streep door heel wat festiviteiten in kasteel Viteux en ook hun brasserie Café Hubert moest de deuren sluiten.

“Bij het begin van de lockdown zijn we onmiddellijk gestart met onze afhaal- en leverdienst Hubert on wheels”, zegt Nora. “Begin juni mochten we de deuren terug openen en een week later hebben we Place Hubert geopend. We kregen van de gemeente de toestemming om het plein voor het kasteel als extra ruim terras te gebruiken. Er liggen een petanquebaan en een zandbak voor de kinderen en je kan ook een spelletje kubb of tafeltennis spelen. Iedereen is welkom voor een drankje en een hapje en mits reservatie kan je ook barbecue komen eten.”

“Place Hubert blijft nog tot midden september en we hopen hier een jaarlijks terugkerend concept van te kunnen maken. Ook in de winter biedt het plein voor het kasteel mogelijkheden”, besluit Nora.

Place Hubert is open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 16 uur en op zondag vanaf 11 uur.