Pintse wijnhandelaar serveert ‘quarantwijn’ Anthony Statius

26 maart 2020

15u24 0 De Pinte Nu we bijna allemaal thuis zitten door het coronavirus, is er extra tijd om te genieten van een goed glas wijn. De Pintse wijnimporteur Patrick Dhondt lanceert daarom pakketten ‘quarantwijn’ om de lockdown door te komen.

Met zijn firma Wines Out Of The Boxxx laat Pintenaar Patrick Dhondt horeca en particulieren kennismaken met wijnen uit minder gekende streken zoals de Balkan, New York en de Kaukasus. Door de strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de meeste horecazaken gesloten en dus wil Patrick zijn flessen zoveel mogelijk op een andere manier aan de man brengen.

“Voor wijnliefhebbers in quarantaine heb ik speciaal pakketten ‘quarantwijn’ samengesteld”, zegt Patrick. “Zo hoeven mensen niet meer naar de supermarkt om wijn te kopen. Ze kunnen hun flessen hier komen afhalen of indien gewenst worden ze aan huis geleverd. Er zijn drie verschillende prijsklassen en de pakketten bestaan uit een zorgvuldig gekozen selectie uit ons gevarieerd aanbod.”

Meer info via www.winesoutoftheboxxx.be.