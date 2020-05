Pintse dj’s en cafés brengen Cafeest naar de huiskamer of de tuin Anthony Statius

29 mei 2020

10u44 0 De Pinte De Pintenaren moeten het dit jaar doen zonder hun geliefde Cafeest, maar de gemeente zorgt voor een waardig alternatief. Onder de naam Cafeest 2.0 draaien vijf lokale dj’s zondagavond een set zodat iedereen thuis een feestje kan bouwen. De cafés zorgen met een drankenpakket voor extra sfeer in de huiskamer of de tuin

Het laatste weekend van mei stond in De Pinte onder normale omstandigheden volledig in teken van Cafeest. Door het coronavirus werd de jaarlijkse kermis en het bijhorende festival in het kasteelpark van Viteux afgelast, maar de gemeente ging op zoek naar een alternatief.

“We willen het Cafeest-weekend niet stilletjes laten voorbijgaan en daarom hebben we last minute beslist om er toch een feestelijk weekend van te maken”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V). “Samen met vijf lokale topdj’s brengen we Cafeest tot in iedere huiskamer. Greg S., Alex Gray, DJ Kris, DJ Timo en De Rappe Kerels nemen elk op een bekende locatie in onze gemeente een dj-set op en die zullen zondagavond tussen 19 en 23 uur online te bekijken en te beluisteren zijn via een Facebook live op de pagina ‘Lokaal bestuur De Pinte’. Om de ideale festivalsfeer te creëren zorgen de cafés van De Pinte en Zevergem, die ooit met het initiatief Cafeest begonnen, voor een drankenpakket. Deze pakketten kan je nog tot zaterdagavond 22 uur bestellen via www.cafeest2020.be en dan worden ze zondag door de cafébazen aan huis geleverd.”