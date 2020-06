Pintse bibliotheek terug open Anthony Statius

16 juni 2020

13u57 0 De Pinte De bibliotheek van De Pinte is vanaf nu terug open voor het publiek.

De boekenafhaaldienst blijft nog bestaan zoals voorheen, maar wie liever zelf zijn materialen komt uitkiezen, kan hiervoor op afspraak naar de bib komen. Het bezoek ziet er voortaan wel anders uit: het gebeurt op afspraak en is beperkt in tijd en in aantal bezoekers. Deze combinatie van ‘boekenafhaaldienst’ en ‘open op afspraak’ worden gedurende 2 weken uitgeprobeerd en nadien wordt de werking geëvalueerd.

Bezoek is mogelijk op maandag van 17 tot 19 uur, op woensdag van 15 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Meer info via 09/282.25.32.