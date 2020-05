Pintenaars krijgen tegen half mei mondmasker Anthony Statius

04 mei 2020

13u33 1 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte zal tegen half mei iedere inwoner van 12 jaar en ouder e en herbruikbaar mondmasker bezorgen. Daarnaast is het Mondmasker Ateljee van De Pinte Helpt bezig met extra maskers voor wie er nu al nodig heeft.

De Pinte bestelde zo’n 10.000 mondmaskers bij Think Pink, dat een deel van de opbrengst zal gebruiken in zijn strijd tegen borstkanker. Deze worden ten laatste vrijdag 15 mei in de brievenbus bezorgd. Ook de federale overheid zal een mondmasker en twee filters voorzien voor elke burger.

Wie nu al een masker nodig heeft, bijvoorbeeld wie gebruikmaakt van het openbaar vervoer kan er al een bestellen via www.depinte.be/bestelmondmaskers. Het Mondmasker Ateljee van De Pinte Helpt vzw is momenteel met man en macht bezig met het maken van mondmaskers voor onder andere Home Thaleia en kinderverzorgers, maar ook voor kwetsbare doelgroepen. De gemeente zal samen met de vrijwilligers van De Pinte Helpt zorgen voor de verdeling aan huis.