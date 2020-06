Petanqueterrein Moerkensheide heraangelegd Anthony Statius

08 juni 2020

14u55 0 De Pinte Het petanqueterrein aan sportpark Moerkensheide in De Pinte werd afgelopen weekend heraangelegd.

Sinds de opening van het sportpark Moerkensheide in 2014 was de ondergrond van het plaatselijke petanqueterrein dermate hard geworden dat van een optimaal spel petanque spelen geen sprake meer was. “Een heraanleg was meer dan nodig”, zegt schepen van sport Kristof Agache (N-VA). “Omdat de laag dolomiet te hard lag, werd deze eerst losgemaakt waarna terug twee ton losse dolomiet werd aangevoerd. Bij het losmaken van de onderste laag dikkere dolomiet zou deze ook bovenaan komen te liggen, wat niet wenselijk is. Daarom werd een nieuwe lossere laag voorzien van ongeveer 5 centimeter zodat deze beter te bespelen is. Het terrein ligt nu opnieuw prima voor een spelletje petanque.”