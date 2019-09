Palmyre viert honderdste verjaardag Anthony Statius

29 september 2019

13u38 1 De Pinte Palmyre Van de Voorde heeft op zondag 29 september haar honderdste verjaardag gevierd. De kranige vrouw uit De Pinte kreeg de ganse familie over de vloer in woonzorgcentrum De Lichtervelde in Eke, waar ze ondertussen al acht jaar verblijft.

Palmyre mag zich sinds vrijdag 27 september eeuweling noemen. Het verjaardagsfeestje vond plaats in WZC De Lichtervelde in Eke, maar Palmyre leefde het grootste deel van haar leven in de Polderdreef in De Pinte. Haar man Leopold Thienpont was als melkboer een gekend figuur in de gemeente.

Palmyre heeft 9 kinderen, 15 kleinkinderen en 21 achterkleinkinderen. “Ons mama heeft altijd goed voor ons gezorgd”, zegt dochter Katrien. “Ze heeft altijd hard gewerkt en ze is nooit een dag ziek geweest. Ze was zeer bedreven in het naaien en zo deed ze zo goed als al het naaiwerk voor de ganse familie. Ze krijgt iedere dag bezoek en daar geniet ze altijd opnieuw van.”