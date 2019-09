Oppompen grondwater strenger gereglementeerd Anthony Statius

25 september 2019

16u27 1 De Pinte Het oppompen van grondwater bij bouwwerken, de zogenaamde bronbemaling, wordt in De Pinte strenger gereglementeerd. De gemeente legt twee extra voorwaarden op.

Afgelopen zomer waren er heel wat klachten van inwoners over grondwater dat gewoon wegstroomde, terwijl planten en gewassen stonden te verdorren. Gemeenteraadslid Hilde Claeys (Ruimte) had op de gemeenteraad van april al aandacht gevraagd voor de lage grondwaterstand en het onnodig oppompen van grondwater bij bouwwerkzaamheden en nu heeft het gemeentebestuur van De Pinte twee bijkomende maatregelen vastgelegd.

Schepen Kristof Agache (N-VA): “Bij de plaatsing van bijvoorbeeld een kelder of zwembad dient de bronbemaling onmiddellijk worden stopgezet van zodra deze constructie is geplaatst. De exploitant zorgt dan zelf voor de nodige gewichten om te vermijden dat de constructie omhoog wordt gestuwd. In geval van lozing in de riolering gaat de exploitant automatisch akkoord dat buren tot maximaal 500 kubieke meter bemalingswater kunnen aftappen ter hoogte van de straat. Op die manier nemen we realistische maatregelen die ervoor zorgen dat bemalingswater kan worden hergebruikt alsook om te voorkomen dat er na plaatsing van een constructie onnodig grondwater wordt verspild.”