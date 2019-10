Opnieuw energiescans bij sociaal kwetsbare gezinnen mogelijk Anthony Statius

03 oktober 2019

09u35 0 De Pinte Sociaal kwetsbare gezinnen in De Pinte kunnen energiescans laten uitvoeren door de vzw SOM. De gemeenteraad van maandag 30 september keurde de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw SOM en de gemeente De Pinte goed.

Sinds 2015 voert de vzw SOM energiescans uit in De Pinte bij sociaal kwetsbare gezinnen. Tijdens zo’n huisbezoek wordt samen met de bewoner nagegaan hoe energie kan worden bespaard.

Schepen van Wonen Kristof Agache (N-VA) wil de hernieuwing van deze overeenkomst alvast aangrijpen om via een betere toeleiding vanuit het OCMW te komen tot meer uitgevoerde energiescans: “Hierbij beogen we een kwalitatieve uitvoering van de huishoudelijke energiescans en aanverwante diensten gericht op het realiseren van energiebesparing bij kwetsbare doelgroepen. Verder willen we bekijken hoe we deze kwetsbare doelgroepen nog beter kunnen bereiken met het oog op een structurele verlaging van hun energiefactuur en een reductie van de CO2-uitstoot. De kosten van deze scans worden gedragen door Fluvius.”

