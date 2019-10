Opbeurende spreuken fleuren straatbeeld op Anthony Statius

08 oktober 2019

15u23 2 De Pinte ‘Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen’ of ‘Wie zijn gelijk kent, leeft rijk’. Het zijn maar enkele spreuken die deze week aan de vitrines van Pintse handelszaken en openbare gebouwen verschenen zijn. In het kader van de campagne Samen Veerkrachtig wil het gemeentebestuur hiermee inwoners een goed gevoel geven.

De campagne ‘Samen veerkrachtig’ tijdens de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid werd ook in De Pinte gelanceerd. Nog tot 10 oktober hangen er fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes aan vitrines van openbare gebouwen en lokale handelaars.

“We willen met deze actie het taboe rond praten over hoe we ons voelen doorbreken”, zegt schepen van Welzijn Lieve Van Lancker (CD&V). “We willen vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren. Op alle openbare gebouwen in De Pinte ontdek je spreuken, maar ook de scholen, handelaars en vrije beroepen doen enthousiast mee. De spreuken zijn afgestemd op het type locatie. Zo staat er ‘Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd’ op de het venster van een school.”

Meer info via www.samenveerkrachtig.be.