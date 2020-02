Op- en afrittencomplex E17 en carpoolparking Den Beer zijn klaar: “Geen gevaarlijke manoeuvres meer op N60" Anthony Statius

13 februari 2020

13u51 0 De Pinte Na meer dan twee jaar zijn de werken aan het op- en afrittencomplex van de E17 in De Pinte eindelijk afgerond. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kwam donderdag het nieuwe complex openen. Ook de nieuwe carpoolparking aan Den Beer, naast de N60, werd voor het eerst in gebruik genomen. In totaal werd 5 kilometer nieuwe weg aangelegd, 2 kilometer aan wegen vernieuwd en 30 Olympische zwembaden aan grond uitgegraven.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) startte op 6 november 2017 met de heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte. Het einde van de werken was gepland in het voorjaar van 2019, maar door onder andere slechte weersomstandigheden hebben de werken een jaar langer geduurd.

“Het agentschap bouwde een extra op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een rotonde op de N60", zegt projectleider Bart Crombez van AWV. “Beide ingrepen maken de aansluitingen van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger, omdat de gevaarlijke linksafbewegingen weggewerkt zijn. Dit geeft ook vlotter verkeer op de N60. Bij de heraanleg ging ook aandacht naar veiliger fietsen. Tussen de rotonde Bonaparte en zijstraat Den Beer verdwenen de fietspaden langs de N60. Fietsers maken gebruik van het alternatief via de Grote Steenweg (N60c) aan de zuidzijde en via de Polderdreef, Het Kruisken, Heerweg en de Weefstraat aan de noordzijde. Tijdens de werken is de N60 zelf en de brug over de E17 aangepakt.”

De parking telt zeventig plaatsen voor auto’s, veertig plaatsen voor fietsen en zeven plaatsen voor paardentrailers. Vlakbij ligt Scheldevelde, waar een netwerk met wandel-, fiets- en ruiterpaden wordt ingericht Tom Embo van Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) investeerden ook samen in een parking. “Die zal dienst doen als carpoolparking en als portaal voor het Parkbos”, zegt Tom Embo van ANB. “De parking telt zeventig plaatsen voor auto’s, veertig plaatsen voor fietsen en zeven plaatsen voor paardentrailers. Vanuit parking Den Beer kan je het boskerngebied Scheldevelde verkennen, waar vanaf 2020 een netwerk met wandel- fiets-, en ruiterpaden wordt ingericht door Natuur en Bos en De Pinte. Bijzondere publiekstrekkers zullen het speelbos, de natuurloop en de grote hondenweide zijn.”

Zwart punt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kwam donderdagochtend een lintje knippen op de carpoolparking: “Dit ambitieuze project kadert perfect in onze visie van een veilige, duurzame en vlotte mobiliteit voor alle weggebruikers. Door het nieuwe op- en afrittencomplex in de Pinte kunnen de weggebruikers zich voortaan veiliger verplaatsen. Deze heraanleg zorgt ervoor dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 vooral verkeersvriendelijk worden en dat was nodig. Hiermee is een van de gevaarlijke zwarte punten in onze verkeersinfrastructuur weggewerkt. Het totale kostenplaatje bedraagt 7,1 miljoen euro, waarvan 360.000 euro door het Agentschap Natuur en Bos werd gefinancierd”, besluit minister Peeters.