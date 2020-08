Oogstkermis gaat door met coronamaatregelen Anthony Statius

14 augustus 2020

13u20 0 De Pinte De Oogstkermis in het Dorp van Zevergem (De Pinte) gaat dit weekend door. De kermisattracties gaan vanaf zaterdagmiddag open voor het publiek.

De kermis in Zevergem wordt georganiseerd met enkele coronamaatregelen. Zo is er een aparte in- en uitgang en het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle bezoekers die ouder zijn dan 12 jaar. Er zal ook handgel zijn. Tijdens dit kermisweekend is er geen randanimatie voorzien door de Wezel of het lokaal bestuur, maar aan het café is er wel toelating verleend om de terrassen te verruimen.

De kermis is open op zaterdag, zondag en maandag. Het Dorp zal verkeersvrij gemaakt worden op volgende momenten: op vrijdag 14 augustus van 18 uur tot 23.30 uur, op zaterdag 15 augustus van 14 uur tot 23.30 uur, op zondag 16 augustus van 10 uur tot 23.30 uur en op maandag 17 augustus van 16 uur tot 23.30 uur.