NONA krijgt 10.000 euro subsidie voor HERO P3-project in Roemenië Anthony Statius

09 juli 2019

11u00 0 De Pinte De Pintse vzw NoNamechild (NONA) krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen 10.000 euro subsidie voor het project HERO P3. Hiermee zet de vzw in op psychologische ondersteuning door creatieve therapie, palliatieve begeleiding en professionalisering van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië.

De provincie Oost-Vlaanderen kent 62.500 euro subsidie toe aan tien Oost-Vlaamse projecten in Oost-Europa. “De organisaties tonen dat er in onze provincie een sterk draagvlak is voor mondiale solidariteit”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

Een van de tien organisaties is de vzw NoNamechild (NONA) uit De Pinte. Deze vzw krijgt sinds 2004 financiële ondersteuning voor haar onderwijsproject in het kinderhospitaal MS Curie in Boekarest. Een team van leerkrachten verzorgt er sinds enkele jaren ziekenhuisonderwijs voor de patiënten van het kinderziekenhuis. Dit jaar ontvangt NONA een subsidie van 10 000 euro voor het project HERO P3. In dit project wil de organisatie, naast onderwijs, ook inzetten op psychologische ondersteuning via creatieve therapie, palliatieve begeleiding en professionalisering van het ziekenhuisonderwijs. Hiervoor werft de organisatie een ergotherapeut aan en bouwt men aan de infrastructuur voor creatieve therapie.