Nieuw fietspad tussen Daningsdreef en Nijverheidstraat Anthony Statius

09 december 2019

19u11 1 De Pinte Er komt een nieuw fietspad tussen de Daningsdreef en de Nijverheidstraat in De Pinte. Het stuk fietspad maakt deel uit van de f ietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk.

Op dinsdag 10 december starten de werken aan de fietssnelweg F7 tussen de Daningsdreef en de Nijverheidstraat. Het nieuwe fietspad zal drie meter breed zijn, aangelegd worden in asfalt en verlicht worden. De afwerking van de toplaag en verlichting is voorzien in maart.

Gedurende de werken is er een omleiding voorzien voor fietsers door verkaveling Bommelhoek - Daningsdreef - Serafien De Rijckelaan - Van Eycklaan en omgekeerd.