Nazareth en De Pinte opgeschrikt door vijf diefstallen in één weekend Cedric Matthys

14 oktober 2019

18u20 0 De Pinte Dit weekend hebben dieven op vijf locaties ingebroken in Nazareth en De Pinte. Op drie fietsen na lijkt het erop dat de dieven geen waardevolle spullen meenamen. De politiezone Schelde-Leie roept desalniettemin op tot waakzaamheid. “De piek moet nog komen.”

Met twee inbraken in De Pinte en drie in Nazareth heeft de politiezone Schelde-Leie een stevig weekendje achter de rug. In de nacht van zaterdag op zondag braken dieven op vijf plaatsen in in De Pinte en Nazareth. In De Pinte probeerden ze binnen te geraken in een handelspand in de Groenstraat en een woning in de Leeuwerikstraat. Beide inbraken waren een maat voor niets. De dieven slaagden er niet in waardevolle spullen mee te nemen.

In Nazareth hadden de inbrekers meer succes. In de Eikenstraat haalden ze drie fietsen uit een garage die niet op slot stond. Verder werd er ook ingebroken in een magazijn in de Edestraat en een woning in de Roombaardstraat. Of er iets gestolen is uit het magazijn is nog niet duidelijk. Bij de woning is enkel het glas van deur kapot. Het alarm sloeg onmiddellijk aan en de dieven vluchtten weg.

Piek tijdens wintermaanden

“Of er een link is tussen de inbraken kan ik voorlopig niet bevestigen”, zegt Katie Lefever, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Schelde-Leie. “We zijn nog volop sporen aan het verzamelen en het onderzoek loopt.” Ook geeft Lefever mee dat we in deze periode van het jaar extra waakzaam moeten zijn: “Hoewel het aantal diefstallen in onze zone sinds 2013 gehalveerd is, zien we nog altijd een piek tijdens de wintermaanden. Bel daarom onmiddellijk naar het noodnummer 101 als je voelt dat er iets niet snor zit.”