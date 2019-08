Mobiele Fruitpers stelt zondag deuren open Anthony Statius

21 augustus 2019

16u38 0 De Pinte De Mobiele Fruitpers van Zevergem doet mee met de Toer lekker Oost-Vlaams van Toerisme Oost-Vlaanderen. Op zondag kan iedereen het bedrijf bezoeken, samen met nog 24 andere streekproducenten uit de provincie.

De Mobiele Fruitpers Zevergem is ontstaan uit de kwekerij van Frédéric Lerouge . Deze werd opgericht in 1993 en ging over tot het cultiveren van snijgroen waaronder bessen en vruchten. Hieruit groeide het idee van de mobiele fruitpers. De mensen kunnen na het maken van een afspraak langskomen met minimum 75 kilogram appelen daarna gaan ze met gepasteuriseerd appelsap terug naar huis.

De Mobiele Fruitpers is een van de 25 streek- en hoeveproducenten die op zondag 25 augustus hun deuren openstellen tijdens de Toer lekker Oost-Vlaams. Bezoekers krijgen er tussen 10 en 18 uur een gratis rondleiding met uitleg over het productieproces, de geschiedenis van het bedrijf, de jarenlange traditie achter het product en de liefde en passie van de producent.

Wie met de fiets een tocht wil maken en tegelijk een aantal producenten wil bezoeken, kan één van de acht fietsroutes volgen. Zij werden per regio uitgewerkt door Toerisme Oost-Vlaanderen. Natuurlijk zal er ook geproefd kunnen worden van al het lekkers. Deelnemen kan zonder inschrijven en is gratis.

Meer info via www.lekkeroostvlaams.be/toer. De Mobiele Fruitpers bevindt zich in de Boeregemstraat 4a.