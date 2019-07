Meldpunt voor blauwalgen Anthony Statius

17 juli 2019

18u06 0 De Pinte De gemeente De Pinte roept haar inwoners op om blauwalgen op het water te melden.

Als er weinig of geen stroming op een waterloop of vijver zit, bestaat de kans bij warm weer dat er blauwalgen beginnen te bloeien. Deze vormen een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier.

Wie blauwalgen gespot heeft in De Pinte, die kan contact opnemen met de milieudienst via milieudienst@depinte.be.