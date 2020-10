Maria (82) en Monique (78) De Clercq onderhouden al hun hele leven buurtkapelletje: “Twee keer per dag de kaarsjes komen aansteken” Sabine Van Damme

06 oktober 2020

13u36 6 De Pinte “Hoe lang we dat al doen? Al ons hele leven. Omdat onze ouders dat ook deden.” Voor Maria en Monique De Clercq is het niet meer dan logisch dat zij het kapelletje in de Beukendreef in De Pinte onderhouden. Poetsen, kaarsen aansteken, ze doen het allemaal. “Wie zou het anders doen?”

Het kleine kapelletje Onze Lieve Vrouw van Hemelrijk staat een eind van de straat af, in de Beukendreef in De Pinte. Het staat in wat nu het Parkbos is geworden, en dus zijn er de voorbije maanden heel veel mensen voorbij gewandeld of gefietst. Het kapelletje is wat bouwvallig, maar het ziet er wel kraaknet uit. Met dank aan Maria en Monique De Clercq, twee zussen die er een erezaak van maken om het kapelletje te onderhouden. De man van Maria rijdt het gras rond het kapelletje af.

100 jaar

“Wij wonen hier in de huizen die er het dichtst bij staan, Maria zelfs nog in ons ouderlijk huis”, vertelt Monique. “Wij hebben ons hele leven lang al voor dit kapelletje gezorgd. Omdat onze ouders dat ook deden. Ook hun hele leven al. Al meer dan 100 jaar zorgt onze familie dat dit kapelletje er netjes bij staat. Twee keer per dag kom ik de kaarsen aansteken. We poetsen, witten jaarlijks de muren, zorgen dat de klimop de kapel niet overwoekert. Zoveel werk is dat niet hé. En wie zou het anders doen?”

Opvolger

Wat er zal gebeuren als zij het niet meer kunnen? “Mijn zoon heeft beloofd dat hij het dan zal doen”, zegt Maria. “Maar hij woont hier niet zo dicht bij. Misschien wordt dat dan een probleem. Maar dat is nog lang niet aan de orde.” In al die jaren zagen de zussen het kapelletje wel verloederen. Er zit een gat in het dak en ook de binnenkant is in verval. “Maar nu hebben we gehoord dat het kapelletje gerestaureerd zal worden. Het zal weer helemaal als nieuw zijn. Fantastisch dat we dat nog mogen meemaken.”