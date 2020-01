Lange file na zwaar ongeval op E17: twee personen overleden Wouter Spillebeen

31 januari 2020

15u27 80 De Pinte Op de E17 ter hoogte van De Pinte is in de richting van Kortrijk een lange file ontstaan door een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagenchauffeur die op de pechstrook aan zijn voertuig werkte, is aangereden. Zowel de aangereden trucker als een passagier in de aanrijdende vrachtwagen zijn overleden.

De chauffeur had zich even op de pechstrook geparkeerd en was vermoedelijk een onderdeel aan het vervangen aan zijn vrachtwagen, aldus de Federale Politie. Een tweede trucker die erlangs reed, week plots van zijn baanvak af en reed op de stilstaande vrachtwagen in. In de aanrijdende vrachtwagen zaten twee personen in de cabine.

De passagier van de aanrijdende vrachtwagen zat na het ongeval gekneld in de vrachtwagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Die bevrijding verliep vrij vlot. Daarna startte de reanimatie, maar alle hulp kwam te laat. De passagier overleed ter plaatse. De aangereden chauffeur werd intussen met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan de verwondingen bezweek.

Twee rijstroken zijn net voor de afrit van De Pinte versperd sinds 14.30 uur. Chauffeurs die van Gent naar Kortrijk rijden, kunnen beter de E40 en de E403 volgen. Richting Rijsel rijd je beter via de E19. Het is intussen al bijna twee uur aanschuiven vanaf Beervelde.