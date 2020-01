Lange file na zwaar ongeval op E17: trucker overleden Wouter Spillebeen

31 januari 2020

15u27 2 De Pinte Op de E17 ter hoogte van De Pinte is in de richting van Kortrijk een lange file ontstaan door een zwaar verkeersongeval. Een vrachtwagenchauffeur die op de pechstrook aan zijn voertuig werkte, is aangereden en zou intussen overleden zijn.

De chauffeur had zich even op de pechstrook geparkeerd en was vermoedelijk een onderdeel aan het vervangen aan zijn vrachtwagen. Een tweede trucker die erlangs reed, week plots van zijn baanvak af en reed op de stilstaande vrachtwagen in. De eerste chauffeur verkeerde in levensgevaar en zou intussen aan zijn verwondingen bezweken zijn. In de tweede vrachtwagen zaten twee personen. De chauffeur zou slechts lichte verwondingen hebben opgelopen. De passagier zat even gekneld, maar kon vrij snel bevrijd worden door de brandweer. Hij is zwaargewond afgevoerd. Het parket Oost-Vlaanderen komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken.

Twee rijstroken zijn net voor de afrit van De Pinte versperd sinds 14.30 uur. Chauffeurs die van Gent naar Kortrijk rijden, kunnen beter de E40 en de E403 volgen. Richting Rijsel rijd je beter via de E19. Het is intussen al aanschuiven vanaf Gent.

Later meer.