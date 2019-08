Landbouwers zorgen voor bloemenpracht langs de weg Anthony Statius

01 augustus 2019

13u32 2 De Pinte Enkele landbouwers uit Zevergem, De Pinte en Zwijnaarde hebben de rand van hun perceel ingezaaid met bloemen. De bloemenpracht is onder meer te bewonderen in de Landuitstraat, de Krekelstraat en op de grens met Zwijnaarde.

Wie door de Landuitstraat of de Krekelstraat in Zevergem rijdt, heeft waarschijnlijk al de vele kleurrijke bloemen gezien, die langs de landbouwpercelen groeien. Deze bloemenranden werden ingezaaid op initiatief van de landbouwers zelf. De Bedrijfsgilde Schelde-Leie financierde het bloemenzaad met de opbrengst van hun plattelandsweekend.

“Vorig jaar hebben we een wiedeg aangekocht”, zegt Geert Derycke van de Bedrijfsgilde Schelde-Leie. “Hiermee kunnen we mechanisch het onkruid bestrijden, zonder te moeten sproeien, en tegelijkertijd kunnen we nieuw gras inzaaien. Met dit initiatief willen de landbouwers hun steentje bijdragen aan het milieu en ondertussen ook het imago van de landbouwsector opkrikken. Er werd in totaal al zo’n 500 meter aan bloemenranden ingezaaid en het doel is om zoveel mogelijk bloemen te laten bloeien in de regio De Pinte, Sint-Martens-Latem en de zuidelijke rand van Gent.”

Daarnaast werd op vraag van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de Polderdreef zo'n vier hectare Phacelia ingezaaid. Deze blauwe bloemen worden ook wel bijenvriend genoemd omdat ze vaak door honingbijen en hommels bezocht worden. Het Agrobeheercentrum begeleidt de landbouwers om bloemenranden in te zaaien. Met hulp van een kleine subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen werden hiervoor enkele activiteiten georganiseerd.