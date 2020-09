De Pinte

Het woonproject in Blijpoel, dat voorzien is in het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Zevergem, zal het uniek zicht op de Scheldevallei wegnemen. Dat zegt oppositiepartij Ruimte, nadat het gemeentebestuur de toekomstplannen voor het Scheldedorp bekendmaakte.