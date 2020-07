Koningin Mathilde bezoekt kwetsbare jongeren in zomerkamp in De Pinte Anthony Statius

08 juli 2020

12u01 8 De Pinte Koninklijk bezoek vandaag in het jeugdverblijf De Havik in De Pinte, waar de vzw Kadee vakantiekampen voor jongeren in armoede of in een maatschappelijk kwetsbare situatie organiseert. Niemand minder dan koningin Mathilde kwam bij de jongens en meisjes aan tafel zitten voor een praatje.

Dinsdag was koning Filip nog te gast op een Nederlands taalkamp in de Gentse school De Nieuwen Bosch en woensdag bracht zijn echtgenote, koningin Mathilde, een bezoek aan buurgemeente De Pinte. De vorstin hield halt bij het Bivakhuis De Havik in de Sportwegel, waar de Mechelse vzw Kadee al drie jaar vakantiekampen organiseert.

“Wij organiseren drie zomerkampen in De Pinte en deze week ontvangen we 26 jongens en meisjes tussen 14 en 16 jaar”, zegt Joris Van Cauwenbergh van vzw Kadee. “Deze kampen zijn er speciaal voor jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben of jongeren die onder andere in een instelling verblijven. We houden de deelnameprijs zo laag mogelijk zodat elke jongere van een kamp kan genieten. Onze begeleiders, bestuursleden en medewerkers doen dit allemaal op vrijwillige basis. Onze vereniging bestaat nog maar drie jaar, dus het is wel een enorme eer dat de koningin ons een bezoekje brengt. Toen we dinsdagavond het nieuws aan de jongeren vertelden, geloofden velen het eerst niet.”

Rond 10 uur arriveerde koningin Mathilde met haar gevolg aan De Havik. Beschermd door paraplu en mondmasker werd de vorstin ontvangen door burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) en daarna werd ze uitgenodigd voor een gesprek met de raad van bestuur van vzw Kadee. Daarna begaf ze zich onder de jongeren. Ondanks de druilerige regen demonstreerden zij hun kampdans en daarna schoof de koningin aan de lange tafel waar de jongeren armbandjes van macramé aan het maken waren en gezelschapsspelletjes aan het spelen waren. Een ander groepje demonstreerde het spelletje just dance en achteraf nam de koningin nog plaats tussen de bende voor een groepsfoto. Als afscheidscadeau kreeg ze een sjaaltje mee naar huis en ze wenste iedereen nog twee fijne, onvergetelijke kampdagen.

Voor Bryan (14) uit Erpe-Mere zorgde het bezoekje ervoor dat het een kamp is om niet snel te vergeten. “De koningin kwam bij ons aan tafel zitten om met ons te babbelen”, zegt Bryan. “Ze was vriendelijk en zeer geïnteresseerd in wat we al hadden gedaan deze week. Voor mij is het nu al een geslaagd kamp: we zijn naar jump sky geweest, we hebben leuke films gekeken en het eten is zeer lekker. De regen? daar trek ik mij niets van aan. Ik kom om mij te amuseren, de rest maakt niet uit.”