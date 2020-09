Kenneth Desloovere zet met LDP Donza seizoen prima in: “Intensiteit en mentaliteit zijn het DNA van club” Johan Picqueur

07 september 2020

12u38 0 De Pinte Basketclub LDP Donza is het nieuwe seizoen goed begonnen. Zaterdag werd de poulewedstrijd in de Beker van België tegen Pepinster met 79-61-winst afgesloten. Zondag ging de fusieploeg winnen op het terrein van derdeklasser Haantjes Oudenaarde. Het werd 64-77.

De bal botst weer voor LDP Donza. Zaterdag kwam vergane glorie Pepinster op bezoek in de eerste wedstrijd van de eerste ronde in de beker van België. “Het was de eerste match na een break van zes maanden”, zegt coach Kenneth Desloovere. “In de eerste helft was het zoeken naar elkaar. Na de rust maakten we de kloof dankzij een goede rotatie en een goed collectief.”

Kan het anders? De groep van LDP Donza verschilt nauwelijks van vorig seizoen. Thomas Van Hille (19) kwam van Falco Gent en Kristof Ongenaet (34) ruilde Gistel Oostende voor Donza. De 37-jarige Pedro De Decker haalde zijn schoenen onder het stof vandaan en ging opnieuw trainen. De rest van het team speelde vorig seizoen al in het zwarte clubshirt.

Brede kern van eigen jeugd

“Donza speelt al jaren met een bepaalde continuïteit”, licht Desloovere de bewuste keuze toe. “We geven kansen aan eigen jeugdspelers en hebben ons vooral in de breedte versterkt. Veel teams in TDM1 hebben grotere namen, maar onze sterkte schuilt in een sterk collectief. Donza is moeilijk te bespelen. Het is telkens de vraag wie er als beste zal uitkomen? Van Hille heeft me positief verrast, Ongenaet blijkt een versterking en Pedro De Decker heeft al mooie dingen laten zien. Vorig seizoen hadden we geen ervaring in tweede klasse. De keerzijde is dat Donza nu gekend is. Bevestigen wordt dus moeilijker. Wij zullen een hoger niveau moeten halen. Nieuwkomers Kontich en Kortrijk hebben hun plaats in TDM1. Elk team ambieert de play-offs. Maar dat is te veel afhankelijk van externe factoren. Het belangrijkste is dat we volgens het DNA van Donza kunnen spelen. Alles begint met een correcte intensiteit en mentaliteit. Defensief erg veel druk zetten en een hoog tempo spelen. Fysieke paraatheid heeft niets te maken met talent.”

Voorzichtige ambities in de competitie, maar welk doel heeft de trainer in de Belgische cup? “We zijn het aan onze status verplicht om tot het uiterste te gaan”, meent Desloovere. “Met Pepinster en Sijsele werden we ingedeeld bij twee derdeklassers. Donza moet ervoor zorgen dat de logica gerespecteerd wordt. En met de nieuwe formule moeten we ver durven kijken.”

Werk op de plank

Donza start de competitie in eigen huis op 3 oktober tegen Basics Melsele-Beveren. In en tegen Oudenaarde werd duidelijk wat de komende vier weken de werkpunten zijn. “Oudenaarde is altijd gemotiveerd om tegen een tweedeklasser goed te spelen”, weet Desloovere. “Maar we hadden het moeilijk om onze wil op te leggen. We beseffen globaal gezien dat het beter zal moeten dan we tegen Oudenaarde hebben getoond. Defensief zetten we niet genoeg druk op de bal. Offensief nemen we niet de juiste opties. Het is nog zoeken naar het juiste rendement en efficiëntie. We moeten goed voorbereid aan de competitie beginnen. Het is een proces dat weken tijd nodig heeft. Hoeveel? We hopen er binnen vier weken te staan.”