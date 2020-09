Junior Jente Hauttekeete wil top zijn op BK tienkamp in Deinze Bart Spruijt

25 september 2020

10u03 0 De Pinte Jente Hauttekeete doet op het BK meerkampen in Deinze dit weekend zijn tweede tienkamp van het seizoen. Hij is topfavoriet bij de juniores. Als de weersomstandigheden wat meezitten en hij op niveau presteert, kan de eerstejaars in de buurt komen van het Belgisch junioresrecord.

In z’n eerste tienkamp van het seizoen in het Nederlandse Wijchen (29-30 augustus), totaliseerde Hauttekeete 7469 punten. “Die tienkamp daar was niet ideaal. Ik had er een goede eerste dag, maar de tweede dag kon beter”, evalueerde hij die prestatie. Op het BK in Deinze hoopt hij beter te presteren. “Eerst en vooral hoop ik op goede weersomstandigheden. Ik hoop dat mijn eerste dag ongeveer hetzelfde is als in Wijchen. Hopelijk komt er op het BK dan nog een sterke tweede dag uit. In de tienkamp hoop ik een paar persoonlijke recordjes te pakken. Vooral van het polsstokspringen verwacht ik wel iets. Op training spring ik momenteel 20 cm hoger dan mijn record. In een wedstrijd is het er tot hiertoe nog niet uitgekomen. Hopelijk gebeurt het zondag. Ook op de 100m moet ik nog iets sneller kunnen. Als ik eens een beetje meewind heb in plaats van tegenwind, zoals in Nederland het geval was, dan kan ik nog een tiende van mijn besttijd doen.”

BR juniores?

Bij de scholieren verpulverde de alleskunner uit De Pinte het Belgisch scholierenrecord tienkamp van Deinzenaar Jorg Van Lierde tot 7.540 punten. Het lijkt een kwestie van tijd vooraleer het BR bij de juniores van Thomas Van der Plaetsen eraan gaat. “Als ik zowel op de eerste als de tweede dag alles goed doe, hoop ik rond de 7800 punten te zitten. Maar dan mag ik geen steken laten vallen of pech kennen. Er kan op tien proeven altijd wel iets foutlopen natuurlijk”, benadrukt hij. “Het BR van Thomas is 7769 punten. Maar ik durf echt geen uitspraken doen over of ik dat kan halen. Dat is moeilijk te voorspellen. Het feit dat ik nog eerstejaars ben, neemt veel stress weg. Volgend jaar kan ik het BR nog altijd proberen te verbeteren. Niemand zal het me kwalijk nemen als ik het Belgisch record in dit rare seizoen nog niet verbeter.”