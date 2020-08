Infomarkt over RUP Zevergem Scheldedorp Anthony Statius

26 augustus 2020

13u10 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte organiseert op woensdag 23 september een infomarkt over het ruimtelijk uitvoeringsplan( RUP) Zevergem Scheldedorp. Inwoners krijgen er ook de gelegenheid om feedback te geven.

Het Pintse gemeentebestuur heeft de start- en procesnota klaar voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zevergem Scheldedorp. Er is een eerste publieke raadpleging en adviesronde van 15 september tot en met 13 november. Tijdens deze publieke inspraakronde wordt er een infomarkt georganiseerd op woensdag 23 september, doorlopend van 19 tot 21 uur in de Vrije Basisschool in Zevergem.

60 dagen ter inzage

“In deze fase spreken we nog niet over een openbaar onderzoek”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Agache (N-VA). “De startnota zal 60 dagen ter inzage liggen en we organiseren tijdens deze periode een participatiemoment. Gezien dit nu geen openbaar onderzoek betreft spreken we hier dan ook nog niet over het indienen van bezwaren maar wel over feedback. Zowel positieve als negatieve inspraakreacties zijn welkom, alsook suggesties. Het doel van deze extra inspraakronde is om tot een gedragen RUP te komen waarvoor dan wel een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd.”