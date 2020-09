Infoavond over hulp aan kinderen uit Griekse kampen Anthony Statius

21 september 2020

17u51 0 De Pinte 11.11.11 De Pinte en GRIS organiseren op dinsdag 22 september de infoavond ‘ W at kan ik doen voor de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen?’. Dit evenement vindt plaats in het OCP.

“Al maanden zitten er 4.800 kinderen zonder ouders vast op de Griekse kampen in schrijnende omstandigheden”, zegt organisator Colette Verslype. “En dat terwijl de coronacrisis er nog steeds hevig woedt. De Europese Unie deed daarom een oproep aan haar lidstaten om solidariteit te vertonen en een deel van deze kinderen op te vangen. Op 8 mei 2020 besliste de Belgische regering om 18 kinderen een warme thuis te bieden. Zij kwamen begin augustus aan in België. Dat is een mooi begin, maar we kunnen echt meer doen. Iedereen kan helpen als voogd of pleeggezin.”

“Geïnteresseerden zijn welkom op de infoavond, waar sprekers Willem Dhaenens, Walter Leenders en Simon Suys meer uitleg zullen geven. De deuren gaan open om 19.45 uur en de toegang is gratis.”