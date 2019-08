Infoavond over autodelen Anthony Statius

13 augustus 2019

14u57 0 De Pinte De gemeente De Pinte organiseert op donderdag 19 september een infoavond over autodelen. Iedereen is om 20 uur welkom in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor wie nauwelijks zijn of haar wagen gebruikt, is autodelen misschien wel een optie. Bij autodelen maak je gebruik van een wagen met meerdere personen. Bij particulier autodelen blijft de auto in het bezit van de eigenaar, die hem ter beschikking stelt aan anderen. Deze vorm van kostendelend autodelen kan interessant zijn voor eigenaar en gebruiker.

Wie meer wil eten kan naar de infoavond van autodelen.net komen in de raadzaal in het gemeentehuis van De Pinte. Graag inschrijven via milieudienst@depinte.be of 09/280.80.24.