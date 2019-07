Inbrekers slaan toe in Hondelestraat Jeffrey Dujardin

01 juli 2019

18u03 0

In de Hondelestraat in De Pinte hebben onbekenden in de nacht van zaterdag op zondag een inbraak gepleegd. De daders forceerden aan de achterkant van een handelszaak een raam op dat op kiepstand stond. Ze doorzochten het pand en stalen de kassa. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.