Inbraak en inbraakpoging in dezelfde straat Wouter Spillebeen

02 september 2019

14u56 0 De Pinte In de Baron de Gieylaan in De Pinte hebben inbrekers zondag twee keer toegeslagen. Of het over dezelfde daders gaat, is nog een vraagstuk.

Tussen 1 uur ’s nachts en 7 uur ’s morgens forceerden inbrekers een deur aan de achterkant van een woning. Ze drongen binnen, doorzochten de hele woning en maakten onder andere juwelen, zilverwerk en elektronica zoals tablets buit. Dezelfde dag om 21.35 uur vond een inbraakpoging plaats. Inbrekers forceerden een raam aan de zijkant van een handelszaak. Het alarm ging af en ze vluchtten weg, waardoor er enkel braakschade is.

De politie opende een onderzoek naar zowel de inbraak als de inbraakpoging. Of er een link is tussen de twee misdaden is nog niet duidelijk.