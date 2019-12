Hinder door nutswerken in centrum Zevergem Anthony Statius

21 december 2019

15u24 0 De Pinte In Zevergem start aannemer Hardo op 6 januari met nutswerken in opdracht van Fluvius. Deze werken zullen een impact hebben op het openbaar domein en de mobiliteit.

Op maandag 6 januari start de aannemer met het plaatsen van signalisatie, het maken van proefsleuven en het aanleveren van materiaal. Vervolgens wordt er in vijf fases gewerkt.

In een eerste fase wordt gewerkt langs beide zijden van het Kerkdreefken, waardoor dit volledig afgesloten wordt voor fietsers en gemobiliseerd verkeer. Fietsers volgen de omleiding via de Veldstraat naar Dorp en vice versa. Plaatselijk verkeer te voet is wel mogelijk. Deze fase duurt drie dagen.

Meer info via de website van De Pinte.