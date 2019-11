Herstellingswerken bibliotheek De Pinte gestart, inleverbus al terug open Anthony Statius

25 november 2019

17u13 0 De Pinte De herstellingswerken in de bibliotheek van De Pinte zijn deze week gestart. De bib is al een vijftal weken dicht, nadat een waterlek voor heel wat schade had gezorgd. Boeken terugbrengen is opnieuw mogelijk, maar op het ontlenen van boeken is het nog even wachten.

Op woensdag 23 oktober werd een waterlek vastgesteld in de bibliotheek van De Pinte. “Het lek werd veroorzaakt door een van de buizen van de sprinklerinstallatie die bij de plaatsing niet goed werd aangesloten”, zegt bibliothecaris Annelies De Vos. “De volledige benedenverdieping stond twee centimeter onder water en de elektriciteitskast, sprinklerinstallatie en brandcentrale waren beschadigd. Hierdoor was het gebouw niet veilig voor het publiek en moesten we noodgedwongen de deuren sluiten. Er is niet veel zichtbare schade en aan onze collectie is er gelukkig niets.”

Deze week zijn de herstellingswerken eindelijk gestart. Schepen bevoegd voor gemeentelijk patrimonium Willem Rombaut (CD&V): “Nu de verzekeringsdeskundigen van de gemeente en van de aansprakelijke aannemers tot overeenstemming zijn gekomen, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Door een samenloop van omstandigheden heeft het wat langer geduurd, maar we zijn toch tevreden dat er geen discussie is over de aansprakelijkheid. We hopen de bibliotheek zo snel mogelijk te kunnen openen. Dit zal ten vroegste eind volgende week zijn.”

Boeken ontlenen gaat dus nog steeds niet, maar boeken inleveren kan ondertussen al terug wel. “Er worden geen boetes aangerekend tijdens de sluitingsperiode”; zegt Annelies De Vos. “Leners die willen, kunnen hun boeken in de inleverbus deponeren. Op mijn.bibliotheek.be kan je als ontlener zien tot hoelang de geleende materialen staan uitgeleend. Leners die dringend nieuwe lectuur nodig hebben, kunnen terecht bij de collega-bibliotheken in de omliggende gemeenten zoals Nazareth, Sint-Martens-Latem of Deinze. Ben je op zoek naar een boek, kijk dan in de catalogus zoeken.bibliotheek.be. Via ‘zoek in jouw buurt’ kan je zo zien in welke bib in de buurt het boek te vinden is.”