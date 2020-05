Helft bestuurders rijdt te snel op Grote Steenweg in De Pinte Cedric Matthys

06 mei 2020

18u00 1 De Pinte Ondanks de coronacrisis heeft de politiezone Schelde-Leie ook in april heel wat snelheidscontroles uitgevoerd.

In totaal passeerden bijna 4.500 voertuigen voorbij het oog van de flitscamera afgelopen maand. 458 bestuurders reden te snel. De politie trok één rijbewijs in. Verder vielen vooral de cijfers op de Grote Steenweg in de Pinte en de Klapstraat in Sint-Martens-Latem op. Daar reed respectievelijk 48 en 28 procent te snel. In totaal deed de zone 19 controles verspreid over het hele grondgebied.