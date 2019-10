Hans Mortelmans en Groep spelen benefiet voor 11.11.11 in OCP Anthony Statius

15 oktober 2019

15u25 0

11.11.11 De Pinte nodigt op vrijdag 18 oktober Hans Mortelmans en Groep uit in OCP. Hans Mortelmans wordt vaak genoemd als de opvolger van Wannes Van De Velde, maar hij zingt meer genres, gaande van gypsy jazz tot tarantella. Elk concert is uniek, tegelijk poëtisch, ontroerend en komisch.

Het concert start om 20 uur en duurt twee uur. Tickets kosten 12 euro in voorverkoopt en 14 euro aan de kassa en de opbrengst gaat naar 11.11.11. Meer info en tickets via www.wegwezer.be of de Facebookpagina ‘11.11.11 De Pinte’.