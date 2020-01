Halfuur file op E17 De Pinte door ongeval met twee wagens en twee vrachtwagens Didier Verbaere

19 januari 2020

15u17 0 De Pinte Op de E17 in De Pinte richting Kortrijk gebeurde iets na 14 uur een ongeval met twee wagens en twee vrachtwagens. De midden- en linkerrijstrook waren versperd. Eén van de inzittenden van een wagen moest door de brandweer bevrijd worden. Het was er meer dan een halfuur aanschuiven in de richting van Kortrijk.

Twee wagens botsten iets na 14 uur op elkaar op de E17 in De Pinte. Er raakten ook twee vrachtwagens betrokken bij het ongeval. De schade viel al bij al nog mee maar één van de inzittenden van een wagen moest door de brandweer uit de wagen worden bevrijd. “Er werd ook een hond meegenomen uit een wagen door ons ‘redden van dieren’ voertuig”, zegt Bjorn Bryon, woordvoerder van de Brandweerzone Centrum.

“Door de bevrijding duurde de afhandeling en de takeling langer dan normaal. Omstreeks 15 uur was het ongeval afgehandeld. Over de toestand van mogelijke gekwetsten hebben wij momenteel geen informatie”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 15.10 uur gebeurde in de andere richting in Nazareth richting Antwerpen nog een ongeval met twee voertuigen. Daar vielen geen gewonden.