Groen licht voor speelbos van 10 hectare aan kasteel Scheldevelde Anthony Statius

17 januari 2020

15u23 0 De Pinte In het Parkbos in De Pinte start het Agentschap Natuur en Bos in mei met de aanleg van een speelbos van 10 hectare groot ter hoogte van de Hemelrijkstraat. “De omgevingsvergunning voor speelbos Scheldevelde werd ontvankelijk verklaard”, zegt Evelyne Fiers, p rojectcoördinator van het Parkbos.

Het Parkbos is een groot open gebied van bijna 1.200 hectare ten zuiden van Gent tussen de Ringvaart, de Kortrijksesteenweg, de autosnelweg E17 en de woonkern van De Pinte. Het wordt ontwikkeld tot een multifunctionele groenpool met 340 hectare oud en nieuw bos, 200 hectare park- en natuurgebied en 500 hectare duurzaam landbouwgebied.

In het Parkbos worden ook verschillende speelbossen aangelegd. Een daarvan is het speelbos Scheldevelde aan het gelijknamige kasteel langs de Hemelrijkstraat in De Pinte. Leuk om te weten is dat het ontwerpbureau Fris in het Landschap zich voor dit speelbos liet inspireren door de Pintse jeugd. “Met tekeningen, knutselwerkjes en gigantische maquettes gaven de kinderen en jongeren van De Pinte hun ideeën vorm”, zegt projectcoördinator Evelyne Fiers. “In het speelbos zullen kinderen in en met de natuur kunnen spelen. Er komen speelgrachten en boomstammen en hangbruggen over het water zorgen voor een spannende oversteek. Er komen ook wilgenhutten en wilgentunnels. Kinderen zullen er naar hartenlust kampen kunnen bouwen. Speciaal voor de allerkleinsten komt er een afgebakende speelzone met zand en kleinere wilgenhutjes. Rond de speelzone slingert een wandelpad door het bos. Je zal er hier en daar kunnen verpozen op open plekken in het bos waar hier en daar ook banken en picknickbanken zijn voorzien.”

“Het speelbos Scheldevelde zal 10 hectare groot zijn en het wordt hiermee het grootste van de regio. Het omgevingsvergunningsdossier werd ontvankelijk verklaard en het openbaar onderzoek is gestart op 6 januari. Als alles volgens plan verloopt, zal het Agentschap Natuur en Bos in mei met de voorbereidende werken beginnen en dan kan er in het najaar aangeplant worden.”