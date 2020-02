Groen De Pinte organiseert aperitiefgesprek met Fourat Ben Chikha Anthony Statius

11 februari 2020

12u31 0 De Pinte Groen De Pinte nodigt iedereen op zondag 16 februari uit op een aperitiefgesprek met Groen-senator Fourat Ben Chikha. Hij zal het hebben over waarom gelijke kansen zo belangrijk zijn.

Fourat Ben Chikha is sinds 2019 senator voor Groen en daarnaast zetelt hij in de gemeenteraad van Gent en is hij ook vertegenwoordiger in de Raad van Europa. Fourat volgt de thema’s mensenrechten, gelijke kansen en diversiteit in België en Europa op.

Het aperitiefgesprek start om 11 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van De Pinte en de toegang is gratis.