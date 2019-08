Gino ontwerpt t-shirts voor Pintenaars Anthony Statius

29 augustus 2019

14u33 5 De Pinte Vergeet 9000, hier is 9840. Dankzij Pintenaar Gino Dierick prijkt de postcode van De Pinte vanaf nu niet enkel op brieven van bpost maar ook op t-shirts. Op de achterkant staat het refrein van het lokale volksliedje ‘En we zijme van De Pinte’, waarvan de muziek werd geschreven door Gino’s grootvader Julien Dierick.

Gino Dierick is geboren en getogen in De Pinte en hij is beheerder van de Facebookgroep ‘Ge zijt van DE PINTE als...’, die onlangs de kaap van 6.000 leden overschreed. “In die Facebookgroep kwam het liedje ‘En we zijme van De Pinte’ ter sprake en dit bracht mij op het idee om dit volkslied te vereeuwigen op een t-shirt”, zegt Gino. “De tekst werd geschreven door Luc De Ruyck en mijn grootvader Julien, een bekende accordeonist die enkele jaren geleden overleed, heeft die tekst op muziek gezet. Wegens plaatsgebrek werd enkel het refrein op de t-shirts afgedrukt. Hiermee breng ik een ode aan mijn grootvader, maar vooral aan onze gemeente.”

“De verkoop loopt als een trein”, vervolgt Gino. “De eerste 55 exemplaren zijn ondertussen de deur uit, maar de derde week van september verwacht ik een nieuwe lading. Naast t-shirts zullen er ook topjes, sweaters en bodywarmers te krijgen zijn. De kledingstukken zijn ook te verkrijgen in andere kleuren. Wie dat wil, kan bijvoorbeeld een witte t-shirt met rode letters of een rode t-shirt met witte letters - de kleuren van onze gemeente - krijgen.”

T-shirts en topjes kosten 18 euro en deze zijn te bestellen via de Facebookpagina ‘Ge zijt van De Pinte als...’ of via Gino Dierick (0475/47.41.78).