Gemeente organiseert fotozoektocht door centrum Anthony Statius

22 juli 2020

12u40 0 De Pinte Voor wie een leuke uitstap met het gezin zoekt, is er deze zomer de fotozoektocht in het centrum van De Pinte. Deze werd uitgestippeld door Luc Bucquoye.

Tijdens de fotozoektocht gaan deelnemers op zoek naar herkenningspunten in het centrum van De Pinte en dit tijdens een wandeling van zo’n drie kilometer lang. Als je tussen 20 juli en 2 oktober 2020 deelneemt aan de zoektocht in De Pinte kan je 9840-bonnen winnen. Iedereen kan gratis aan de zoektocht deelnemen, maar enkel de inwoners van De Pinte en Zevergem kunnen een prijs winnen. Per gezin en per woonadres wordt slechts één prijs toegekend.

Het parcours en antwoordenblad kan je krijgen in het het OCP of op www.depinte.be/zomerzoektocht2020.