Geluidsschermen langs E17 worden uitgebreid Anthony Statius

18 mei 2020

07u50 0 De Pinte De geluidsschermen ter hoogte van de brug aan Pont-Noord langs de E17 in De Pinte worden uitgebreid. De werken worden in augustus uitgevoerd en in september volgt een infovergadering met de betrokken bewoners.

In 2019 plaatste het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) nieuwe geluidsschermen langs de E17 in De Pinte om de geluidsoverlast in de woonwijk Den Beer te verminderen. Na het plaatsen van de schermen bleek er toch nog geluidsoverlast te zijn en er werden nieuwe metingen gepland. De metingen van het effect van de geluidsschermen zijn ondertussen reeds gedeeltelijk uitgevoerd. Eind april was een infovergadering met de betrokken inwoners gepland om de resultaten van de geluidsmetingen toe te lichten. Deze werd geannuleerd en zal worden verplaatst naar nog een te bepalen datum in september. Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle metingen uitgesteld.

Ondertussen werd, op basis van de eerste evaluatie, beslist om de geluidsschermen ter hoogte van de brug aan Pont-Noord te verlengen met 70 meter aan de kant van De Pinte richting Gent. Deze werken staan gepland voor de maand augustus. Het verkeer zal steeds drie versmalde rijstroken ter beschikking hebben.