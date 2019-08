Geluidsschermen langs E17 ingehuldigd, maar niet iedereen is even tevreden met het resultaat Anthony Statius

18 augustus 2019

11u48

De geluidsschermen langs de E17 in Zevergem werden zaterdagavond ingehuldigd, maar de meningen over het resultaat zijn verdeeld. “Het lawaai is toegenomen én we kijken nu op een betonnen muur”, zegt David Van Parys, die met zijn gezin in Pont-Noord woont. “We kregen al verschillende klachten binnen en daarom zullen er extra metingen worden uitgevoerd”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V).

Op 8 april 2019 startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het plaatsen van geluidsschermen langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Op drie verschillende plaatsen werden nieuwe geluidsschermen geplaatst over een lengte van ongeveer twee kilometer. De hoogte van het scherm varieert tussen 3,5 en 5,5 meter. Dit in functie van de beperking van geluidshinder ter hoogte van de E17 in De Pinte voor de woonwijk Den Beer (Grote Steenweg, Korte Veldstraat en Boeregemstraat) en Pont-Noord - Molenstraat. In Zwijnaarde kwam er een geluidsscherm langs de snelweg aan de woningen in de omgeving van Heerweg-Zuid. Ter hoogte van de brug over de Grote Steenweg werd een betonnen portiek gebouwd naast de brug om de geluidsschermen te kunnen plaatsen.

Zaterdagavond werden de geluidsschermen door de gemeente en het AWV ingehuldigd met een fietstochtje langs het traject. “Het dossier werd opgestart in 2009 en tien jaar later zijn de geluidsschermen eindelijk een feit”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem. “De geluidsschermen hebben een geluidswerend effect tot een afstand van 200 meter. Over het algemeen wordt het geluid verminderd met 10 decibel voor wie het dichtst in de buurt woont. Voor veel inwoners van Zevergem die dichtbij de autosnelweg wonen is dit een moment van verademing waarop ze lang hebben gewacht.”

Maar niet alle inwoners zijn even tevreden met de geluidsschermen. Voor sommigen is het lawaai van de E17 verminderd, maar voor anderen is er niets veranderd of is de geluidsoverlast alleen nog maar toegenomen. David Van Parys woont in een rijhuis in Pont-Noord, een straat die parallel loopt met de autosnelweg. “Ik heb de indruk dat het lawaai is toegenomen”, zegt David. “Ik ben opgegroeid in deze straat en ik heb nooit last gehad van het lawaai, maar nu wel. Volgens mij is de fout gebeurd doordat de panelen vlak tot aan de brug werden gebouwd, zo zorgt het geluid dat van onder de brug komt voor een luide galm. Onze dochter, wiens slaapkamer uitkijkt op de straatkant, kan alleszins niet meer met haar raam open slapen. De schermen zijn ook niet echt mooi om naar te kijken.”

“Er zijn meerdere klachten binnengekomen vanuit verschillende straten in Zevergem”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem. “Wij nemen al deze verzuchtingen mee en er zullen door AWV bijkomende metingen uitgevoerd worden om te kijken hoe het komt dat sommige mensen meer lawaaihinder ervaren. Deze metingen worden uitgevoerd in de komende maanden.”