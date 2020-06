Geen Zeverrock dit jaar Anthony Statius

16 juni 2020

08u03 0 De Pinte Het festival Zeverrock gaat dit jaar niet door. De artiesten die al op het programma stonden, komen sowieso volgend jaar.

Het zat er al even aan te komen en nu is ook officieel: Zeverrock 2020 gaat niet door. “Het coronavirus maakt een dik kruis over de festivalzomer, en ook ons tuinfeestje moet eraan geloven”, klinkt het bij de organisatie. “Pintjes hijsen op anderhalve meter afstand van elkaar, mét een mondkapje op, oogt niet alleen belachelijk, het betekent ook niet eens half zoveel plezier. We hopen van harte dat de situatie tegen volgende zomer genormaliseerd is, zodat we dan steviger kunnen feesten dan ooit.”

Er is ook al een nieuwe datum: Zeverrock 2021 vindt plaats op 6 en 7 augustus. De bands die al werden vastgelegd, verhuizen mee. Compact Disk Dummies, Brihang en Het Zesde Metaal hebben alvast beloofd naar Zevergem af te zullen zakken.