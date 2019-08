Fontein op Kerkplein opgeknapt Anthony Statius

12 augustus 2019

De fontein op het Kerkplein van De Pinte werd volledig opgeknapt.

De technische dienst van De Pinte heeft de voorbije dagen de fontein op het Kerkplein onder handen genomen. De fontein met het kunstwerk van Chris Ferket was dringend toe aan een oplapbeurt. Zo werd ze volledig uitgekuist, afgespoten, waterdicht gemaakt en geschilderd. Zo is deze ‘landmark’ in het centrum van de gemeente helemaal klaar om voor verkoeling te zorgen tijdens de warme dagen.