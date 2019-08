Fietstocht langs nieuwe geluidschermen langs E17 Anthony Statius

16 augustus 2019

13u45 0 De Pinte De nieuwe geluidschermen langs de E17 in Zevergem worden zaterdagavond officieel ingehuldigd. Het gemeentebestuur van De Pinte nodigt de inwoners die langs het traject van de schermen wonen uit voor een fietstocht.

De fietstocht start om 18 uur ter hoogte van de pijpenkop in Pont-Noord. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft het gemeentebestuur een woordje toelichting bij de plaatsing en vervolgens fietst men samen langsheen de schermen tot aan Langerake. Achteraf worden de aanwezigen uitgenodigd voor een drankje in ’t Boldershof tijdens de oogstkermis in Zevergem.